У Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению Крыма

У Зеленского считают, что Украина не готова к возвращению Крыма / УНИАН

Украина сегодня не готова к возвращению оккупированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова, заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, который ранее категорично высказался о поставках воды на полуостров.

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - заявил Кориневич.

При этом Кориневич уточнил, что власти Украины вначале должны определить, кто в таком случае начнет работать в Крыму на уровне местной власти, кто - на уровне центральной.

"То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", - особо отметил представитель Зеленского в Крыму.

В то же время Кориневич выразил надежду, что рано или поздно, но Крым вернется из оккупации в Украину.

"Зло не может побеждать, оно не может длиться вечно. Ну не может такое быть вечно, когда-то должен наступить рассвет. А то, что российская агрессия против Украины — это зло, у меня нет никаких сомнений. Сколько войн, оккупации было в мировой истории, но все они заканчивались. Некоторые шли долго, но мы понимаем, что определенные политические, общественные изменения могут происходить и внутри российского государства. Поэтому нам надо работать ради деоккупации, ради реинтеграции. Нам нужно работать ради международного давления на государство-агрессора, государство-оккупанта, и надо быть готовыми к тому моменту, что нам необходимо будет возвращаться в Крым", - добавил он, передает Укринформ.

Читайте такжеВ посольстве США прокомментировали слова Помпео о "потерянном Крыме"Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сделал скандальное заявление о возвращении Крыма под контроль Киева.

По его словам, включение вопроса о возвращении оккупированного россиянами Крыма под контроль Киева в "нормандский формат" ничего не даст. Кроме того, по его мнению, Франция не видит формата, в котором можно было бы результативно рассмотреть судьбу аннексированного полуострова.