У Зеленского категорично заявили по поводу продажи воды в Крым

Крым / УНИАН

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что распространяющиеся слухи о поставках воды с материковой Украины в Крым являются ложными и беспочвенными.

В Facebook чиновник сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Верховной Рады в Херсонскую область, цель которого - ознакомление с актуальной ситуацией в аннексированном Крыму и Севастополе.

"В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ "Каланчак" и логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды в деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админмежах с временно оккупированной АР Крым", - написал он.

По словам Кориневича, на данном вопросе много спекулируют, ищут "зраду", однако власть в данном вопросе намерена отстаивать твердую позицию.