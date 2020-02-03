В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым: подробности

Аннеккированный Крым / УНИАН

Украина с Российской Федерацией начали обсуждать идею подачи воды в Крым, которая остановилась после аннексии полуострова.

Соответствующее сообщение озвучил депутат из фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Юрий Аристов, передает Крым Реалии.

По словам народного избранника, в кулуарах давно циркулирует идея о продаже воды в Крым. И провел аналогию с Израилем и с Палестиной.

"В Израиле так решают свои социальные проблемы. Можно продавать воду в Россию. Есть такая история. Да, в Крым продавать", - сказал нардеп.

Напомним, ранее Российские ученые предложили жителям аннексированного РФ Крыма неожиданное решение проблемы с дефицитом воды несмотря на недостаток осадков, воды в Крыму достаточно, а основной гарантией питьевого баланса являются подземные воды. До этого глава Управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко в Украине в деталях объяснил, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды

