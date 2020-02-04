Возвращение Крыма: во Франции сделали скандальное заявление

Посол Франции не смог дать прогноз, когда Крым вернется в Украину / УНИАН

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, который ранее предложил изменить Минские соглашения, сделал скандальное заявление о возвращении Крыма под контроль Киева.

По его словам, включение вопроса о возвращении оккупированного россиянами Крыма под контроль Киева в "нормандский формат" ничего не даст. Кроме того, по его мнению, Франция не видит формата, в котором можно было бы результативно рассмотреть судьбу аннексированного полуострова.

"Включение вопроса Крыму в "нормандский формат" ничего не даст – наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль", – сказал дипломат в интервью Громадському.

Этьен де Понсен уверен, что сначала нужно разрешить конфликт на Донбассе.

"Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить", – отметил он.

При этом дипломат не смог дать прогноз относительно сроков возвращения оккупированного Крыма под контроль Киева.

Напомним, осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский выступил за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Россией Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате". Однако, в РФ заявили, что вопрос Крыма "закрыт навсегда".