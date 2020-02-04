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Изменить Минские соглашения: во Франции выступили с предложением

4 февраля 2020, 11:29

Посол Франции уточнил, что нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений.

Донбасс,боец
Во Франции предложили уточнить Минские соглашения / УНИАН

В Минских соглашениях есть пункты, которые следует уточнить и детализировать, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий", - сказал дипломат.

При этом посол Франции уточнил, что нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений.

"Но это не значит, что надо отказаться от "Минска". Нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, а дальше могут быть интерпретации", - особо отметил де Понсен.

В то же время дипломат обратил внимание на то, что Франция довольна проведением "нормандского саммита" в Париже, однако разочарована провалом прекращения огня, которое должно было начаться с 1 января, передает Громадське.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен Минска прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала Минск, но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он.

Читайте такжеУкраина озвучила новое условие минских договоренностейНапомним, ранее президент России Владимир Путина заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям.

"Нет ничего кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в тупик полный", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Москве.

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