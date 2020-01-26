Эксперт рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы изменить Минские соглашения

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает правильной идею президента Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения нужно менять. Однако, для этого Киеву нужно выполнить несколько условий.

Прежде всего, Украине нужно определить цели войны. По словам Жданова, Путин не захватывает территории, а ищет рычаг, с помощью которого он оставит Украину в политической орбите России.

"Путин не уйдет и просто так не передаст границу под контроль Украины. Даже, если Украина выполнит формулу Штайнмаера, поменяет Конституцию и так далее. Путин пришел не для того, чтобы уйти. В Офисе президента Зеленского это понимают и, очевидно, готовят свой ответ", – сказал эксперт 24 каналу.

Кроме того, Украина должна определиться, что именно происходит на востоке Украины - война с внешним врагом или антитеррористическая операция. Второй важный вопрос, на который следует ответить, с кем Украина воюет. Ведь Россия все время подчеркивает, что она не является стороной конфликта. Если Украина выразит свою позицию на международной арене, то сможет заручиться международной поддержкой.

"Более того, мир должен будет определиться: они готовы бороться с агрессором в правовом международном поле. Или вне его", - отметил Жданов.

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Напомним, ранее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов говорил, что власти США будут бороться за господство над Украиной до победы, поскольку наша страна - главное буферное государство между НАТО и РФ, а также барьерная зона для транзита грузов с Запада на Восток и обратно.