Отморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантин

Журналисты выяснили, что пять городов нашей страны отказались выполнять распоряжение Кабмина и закрывать школы на карантин.
Коронавирус в Украине - несмотря на то, что Кабмин сегодня ввел жёсткие профилактические меры по всей территории Украины из-за угрозы распространения китайского коронавируса, в пяти областных центрах наотрез отказались прерывать учебный процесс и закрывать школы на карантин.
Так, по информации РБК-Украина, отказались закрывать учебные заведения из-за коронавируса такие города:
- Харьков,
- Кропивницкий,
- Тернополь,
- Черкассы
- Луцк.
А вот местные власти Сумм заявили, что решение относительно учебного процесса намерены принять завтра, 12 марта.
Ранее Главред писал, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.
Также напомним, в среду, 11 марта, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.
Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.
"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.