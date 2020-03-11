Отморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантин

СМИ выяснили, какие города отказались закрывать школы на карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине - несмотря на то, что Кабмин сегодня ввел жёсткие профилактические меры по всей территории Украины из-за угрозы распространения китайского коронавируса, в пяти областных центрах наотрез отказались прерывать учебный процесс и закрывать школы на карантин.

Так, по информации РБК-Украина, отказались закрывать учебные заведения из-за коронавируса такие города:

Харьков,

Кропивницкий,

Тернополь,

Черкассы

Луцк.

А вот местные власти Сумм заявили, что решение относительно учебного процесса намерены принять завтра, 12 марта.

Ранее Главред писал, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Также напомним, в среду, 11 марта, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.