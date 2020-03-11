УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина

11 марта 2020, 20:06

Профильный министр рассказал, как будет работать транспорт в Украине во время карантина.

Криклий
Министр инфраструктуры сообщил подробности карантина из-за коронавируса / УНИАН

Коронавирус нового типа - Кабмин принял решение ввести карантин на территории нашей страны, чтобы не допустить распространения опасного вируса.

Как сообщил министра инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, на КПВВ на государственной границе осуществляется температурный скрининг, а также введется учет лиц, которые въезжают из эпидемически опасных территорий.

Также чиновник отметил, что отправление пассажирских поездов происходит согласно технологического процесса и согласно расписанию движения поездов. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Также проводится:

  • уборка и дезинфекция вокзалов, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота,
  • проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем один раз в час.

Министр отметил, что Укрзализныця укомплектована средствами индивидуальной защиты, а также подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

Читайте также"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в Киеве

"Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов", - сообщил министр.

Аэропорт Борисполь закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

"Эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из / в страны, опасных на COVID-19, рекомендовано увеличить количество дезинфекции воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте", - добавил он.

Криклий обратил внимание на то, что Мининфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы в / из Италии, рассмотреть возможность временного приостановления таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждения или ограничения в отношении поездок в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний", - добавил он.

При этом министр отметил, что ограничений относительно работы общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливаются.

Ранее Главред писал, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Также напомним, в среду, 11 марта, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор  Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Укрзализныця Владислав Криклий Аэропорт Борисполь коронавирус в Украине карантин в Украине карантин
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
20:46
Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются
20:40
"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус
20:34
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав
20:30
"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин Видео
20:09
Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус
20:06
В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина
19:50
Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал Видео
19:44
Возвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформы Видео
19:40
Шмыгаль рассказал, как Украина войдет в мировой финансовый кризис Видео
19:22
Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса
19:20
Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года мнение
19:12
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
19:11
Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи мнение
18:57
Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020
18:34
В ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире
18:20
Новые игры по Бэтмену и Гарри Поттеру планировали показать на отмененной Е3 2020
18:13
В Украине закрывают 170 пограничных пунктов из-за угрозы коронавируса - Шмыгаль Видео
17:43
Официально: крупнейшая в мире выставка игр Е3 2020 отменена из-за коронавируса
17:42
Виновен - в США суд вынес приговор Харви Вайштейну
17:31
Анонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная дата
17:24
Посетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паника Видео
17:24
Из Борисполя забрали пассажира с подозрением на коронавирус: детали
17:00
На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела Видео
16:39
Карантин из-за китайского коронавируса: пробное ВНО перенесли Видео
16:35
Прогрессивный ресторан "Boho" представил новое барное меню в формате VR "Virtual Reality" новости компании
16:32
Джейсона Стэйтема срочно заменит звезда из Zомбилэнда
16:15
Мода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фото Фото
16:01
Очень много монстров в Японии в релизном трейлере Nioh 2 Видео
15:58
Новый министр обороны Таран рассказал правду про стандарты НАТО для ВСУ
15:56
У Кличко рассказали, как накажут нарушителей коронавирусного карантина в Киеве
15:49
Как Стивен Спилберг пережил уход дочки в порно
15:26
"Погода сложная": синоптик предупредила о "носочных" морозах в Украине Видео
15:25
"Выиграют все": в Минздраве рассказали об отмене медицинской реформы
15:12
"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе Видео
14:52
Курс валют: гривна дешевеет, доллар дорожает - что делает Нацбанк
14:47
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
14:26
Закрывают школы и границы: что меняет в жизни украинцев карантин из-за коронавируса Видео
14:06
Суд Болгарии принял окончательное решение по экстрадиции "организатора" убийства Гандзюк
13:58
"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода
13:49
Пока мир страдает от коронавируса, украинцев "косит" грипп: статистика
13:40
Карантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционист
13:27
Почему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов Видео
13:19
Кабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавируса
13:13
Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса
12:47
"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в Киеве Видео
12:46
В Украине объявят общенациональный карантин из-за коронавируса - СМИ Видео
12:22
Даст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точку
12:18
Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу
12:02
"Там граждане Украины": Разумков неоднозначно ответил по воду в аннексированный Крым
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять