В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина

Министр инфраструктуры сообщил подробности карантина из-за коронавируса / УНИАН

Коронавирус нового типа - Кабмин принял решение ввести карантин на территории нашей страны, чтобы не допустить распространения опасного вируса.

Как сообщил министра инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, на КПВВ на государственной границе осуществляется температурный скрининг, а также введется учет лиц, которые въезжают из эпидемически опасных территорий.

Также чиновник отметил, что отправление пассажирских поездов происходит согласно технологического процесса и согласно расписанию движения поездов. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Также проводится:

уборка и дезинфекция вокзалов, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота,

проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем один раз в час.

Министр отметил, что Укрзализныця укомплектована средствами индивидуальной защиты, а также подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

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"Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов", - сообщил министр.

Аэропорт Борисполь закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

"Эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из / в страны, опасных на COVID-19, рекомендовано увеличить количество дезинфекции воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте", - добавил он.

Криклий обратил внимание на то, что Мининфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы в / из Италии, рассмотреть возможность временного приостановления таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждения или ограничения в отношении поездок в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний", - добавил он.

При этом министр отметил, что ограничений относительно работы общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливаются.

Ранее Главред писал, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Также напомним, в среду, 11 марта, о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.