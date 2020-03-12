Радикалы рассказали, почему устроили потасовку с Сивохо

Радикалы рассказалы, почему накинулись на Сивохо / УНИАН

В Киеве под зданием Печерского райотдела Национальной полиции один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов объяснил, почему те устроили потасовку с Сергеем Сивохо - советником секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. По словам Кудряшова, конфликт спровоцировал тот факт, что советник секретаря СНБО Сивохо несколько раз отказался отвечать на прямой вопрос - "Россия - агрессор?".

Напомним, ранее, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.