"Хотят войны": Сивохо жестко поставил на место радикалов

Сергей Сивохо / УНИАН

Заместитель секретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо прокомментировал стычку с радикалами на презентации Национальной платформы примирения и единства. По его словам, эти люди не хотят мира, потому что наживаются на войне.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру", - говорится в сообщении Сивохо в Facebook.

При этом он указал, что работу и диалог по установлению мира в Украине продолжат. Также он поблагодарил единомышленников и партнеров за поддержку.

Как ранее сообщал Главред, радикалы на презентации Национальной платформы примирения и единства набросились на заглавы СНБО Сергея Сивохо и повалили его на землю.