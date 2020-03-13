Паника из-за Covid-19: украинцы массово отказываются от путевок на лето

В Украине просело раннее бронирование туров на лето / Reuters

В связи с распространением коронавируса за последние 10 дней наблюдается спад продажи путевок на 50-60%.

Что происходит с ранним бронированием туров в Египет и Турцию

Туроператоры говорят, что в первую очередь, просело раннее бронирование туров на лето, практически до нуля снизился интерес к Италии. При этом Египет и Турция доминируют в предпочтениях украинцев.

Власти Турции уже заявили о переносе туристического сезона. А Египет пока никаких ограничений не вводил, но может это сделать в любой момент, пишет Сегодня.

"У людей паника, работники туризма несут убытки. Вот только за последние несколько дней некоторые операторы вводят страховку или гарантируют, что в случае чего будет аннуляция без штрафных санкций", – говорит Юлия Монастырева, собственница одной из туркомпаний.

"Мертвый сезон" и обвал цен на путевки

В то же время буквально за последнюю неделю цены на туры обвалились на 30%, отмечают туроператоры.

При этом туроператоры надеются, что коронавирус имеет сезонный характер и строят планы исходя из того, что в течение месяца-полутора ситуация полностью стабилизируется.

Читайте такжеИз-за коронавируса два автобуса с украинцами застряли на границе со СловениейКак подчеркивается в материале 1+1, жители Украины начали возвращать купленные путевки и сдавать билеты на самолеты из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам владелицы туристической фирмы Юлии Мартынюк, немало украинцев возвращают уже оплаченные путевки, потому что не уверены, что страны не закроют свои границы.

"Такого за 12 лет работы я еще не помню. На майские праздники, на летний период люди боятся, и почти ничего не бронируют. Где-то примерно 10% от обычных продаж сейчас продается", - рассказала она.

Пандемия коронавируса: прогноз туроператоров

В то же время в украинской ассоциации туристических агентств назвали факторы, от которых зависит нынешний отдых за границей.

"Первый, наверное, важный момент - это насколько страны смогут эффективно локализовать проблемы, которые есть, и бороться с вирусом. Второй момент, по моему мнению, это предположение, что этот вирус, он очень чувствителен к температуре, и плохо размножается при температуре более 26, 27 градусов. Это было бы очень хорошо, потому что приближается лето, приближается жара", - говорит президент украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса власти Турции перенесли старт туристического сезона в стране с конца марта на 15 апреля.