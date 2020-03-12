Отдых в Турции 2020 "накрылся": в чем причина

Все туристические поездки будут перенесены на период после 15 апреля / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19, поразивший более 126 тысяч человек в мире, вынудил власти Турции перенести старт туристического сезона в стране с конца марта на 15 апреля.

В частности, туроператоров, которые организовывают отдых в Турции 2020, призвали отложить все туристические поездки на период после 15 апреля. Соответствующее решение принято в профилактических целях, передает агентство Anadolu. Кроме того решено перенести на месяц проведение международных выставок, которые запланированы в стране после 16 марта.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа успокоил граждан, что несколько случаев заражения коронавирусом не означают, что страна столкнулась с эпидемией. При этом он порекомендовал соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса COVID-19.

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Напомним, ранее в Турции зафиксировали первый случай заражения опасным коронавирусом COVID-19. Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджу сообщил, что гражданин, который подхватил китайский вирус, недавно ездил в одну из европейских стран. Мужчину изолировали.

Как сообщал Главред, вспышка китайского коронавируса COVID-19 существенно повлияла на полетную программу авиакомпаний – отменяются сотни авиарейсов. Пассажирам советуют проверять информацию за несколько дней до вылета. Тем, чьи рейсы отменены, обещают выбор - полный возврат средств или бесплатную смену даты перелета.