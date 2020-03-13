Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина

Эксперт рассказал, опустеют ли полки в магазинах после закрытия границ / Facebook

Из-за того, что Украина закрыла границу вряд ли возникнут проблемы с импортными товарами, а вот контрабандистам это новшество создаст на время "веселую" жизнь.

Такое мнение в комментарии Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Серьезные перебои с товарами, например, продовольственными, у нас едва ли будут. Необходимый на эти две недели запас есть. Да и продуктов в Украине достаточно. Если товар поставляется к нам морем, то контакт с иностранцами будет минимальным. Например, если в порт зайдет корабль, то иностранцам просто запретят выходить на сушу, а товар будет получен", – уточнил экономист.

А вот цены, по мнению Тараса Загороднего, украинцев в ближайшие две недели удивят неприятно.

"Цены, конечно же, поднимутся. Причем произойдет это не только из-за закрытия границы, но и из-за того, что курс гривны по отношению к доллару сейчас ощутимо просел. Товары, которые особо востребованы во время эпидемии, подорожают, в первую очередь. Мы видим, что уже те же маски продаются по 115 гривен. То же случится и с ценами на антисептические средства: раньше их можно было купить за 25-30 гривен, а сейчас они будут стоить все 200 гривен", – рассказал Загородний.

По его мнению, на бо́льшую часть товаров цены вырастут на 20-30%, на отдельные группы товаров – на 100%, и больше.

"Больше всего подорожают антивирусные препараты и лекарства", – добавил эксперт.

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При этом существенные экономические проблемы возникнут в западных регионах Украины, считает аналитик.

"Экономику этих регионов, как минимум, на 30% обслуживают контрабандные потоки. Две недели – это долгий срок. За такое время закрытые границы спровоцируют ощутимые проблемы, потому что они держатся на контрабанде и постоянном передвижении физлиц через границу", – объяснил эксперт.

Потому, когда движение контрабандистов и гастарбайтеров будет прекращено, по словам Тараса Загороднего, на западе Украины могут начаться бунты и протесты.

"В таком случае не исключено, что решение о закрытых границах будет пересмотрено и отменено очень быстро", – добавил он.

Напомним, по итогам заседания СНБО Украина закрыла границу для въезда иностранным гражданам. Запрет будет действовать две недели, после чего Совет примет дальнейшее решение относительно необходимости его продления или отмены.

Накануне, 12 марта был объявлен общенациональный карантин.

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