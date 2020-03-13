УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина

13 марта 2020, 16:28

Эксперт заверил, что прилавки с продовольствием в Украине не опустеют.

Магазин, продукты
Эксперт рассказал, опустеют ли полки в магазинах после закрытия границ / Facebook

Из-за того, что Украина закрыла границу вряд ли возникнут проблемы с импортными товарами, а вот контрабандистам это новшество создаст на время "веселую" жизнь.

Такое мнение в комментарии Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Серьезные перебои с товарами, например, продовольственными, у нас едва ли будут. Необходимый на эти две недели запас есть. Да и продуктов в Украине достаточно. Если товар поставляется к нам морем, то контакт с иностранцами будет минимальным. Например, если в порт зайдет корабль, то иностранцам просто запретят выходить на сушу, а товар будет получен", – уточнил экономист.

А вот цены, по мнению Тараса Загороднего, украинцев в ближайшие две недели удивят неприятно.

"Цены, конечно же, поднимутся. Причем произойдет это не только из-за закрытия границы, но и из-за того, что курс гривны по отношению к доллару сейчас ощутимо просел. Товары, которые особо востребованы во время эпидемии, подорожают, в первую очередь. Мы видим, что уже те же маски продаются по 115 гривен. То же случится и с ценами на антисептические средства: раньше их можно было купить за 25-30 гривен, а сейчас они будут стоить все 200 гривен", – рассказал Загородний.

По его мнению, на бо́льшую часть товаров цены вырастут на 20-30%, на отдельные группы товаров – на 100%, и больше.

"Больше всего подорожают антивирусные препараты и лекарства", – добавил эксперт.   

маски цены
В Украине подскочили цены на медицинские маски

При этом существенные экономические проблемы возникнут в западных регионах Украины, считает аналитик.

"Экономику этих регионов, как минимум, на 30% обслуживают контрабандные потоки. Две недели – это долгий срок. За такое время закрытые границы спровоцируют ощутимые проблемы, потому что они держатся на контрабанде и постоянном передвижении физлиц через границу", – объяснил эксперт.

Потому, когда движение контрабандистов и гастарбайтеров будет прекращено, по словам Тараса Загороднего, на западе Украины могут начаться бунты и протесты.

"В таком случае не исключено, что решение о закрытых границах будет пересмотрено и отменено очень быстро", – добавил он.

Напомним, по итогам заседания СНБО Украина закрыла границу для въезда иностранным гражданам. Запрет будет действовать две недели, после чего Совет примет дальнейшее решение относительно необходимости его продления или отмены.

Накануне, 12 марта был объявлен общенациональный карантин.

В стране закроют большинство пограничных пунктов - из 219 КПП будут работать только 49.

Тарас Загородний граница контрабанда цены продовольствие импортные продукты коронавирус коронавирус в Украине карантин карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:11
Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле
17:10
Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4
17:07
"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса
16:58
Starset презентуют в Киеве новый альбом новости компании
16:48
СБУ взялась за связанного с "Эпицентром" бизнесмена Бурму из-за коррупции на таможне - СМИ
16:31
"Петя не выдержал": как в Сети высказались о первой смерти от коронавируса в Украине Видео
16:30
У ручкавшегося с Трампом президента Бразилии подтвердили коронавирус
16:28
Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина
16:22
Саммит "нормандской четверки" под угрозой из-за коронавируса: что известно
16:13
Коронавирус в Украине: стало известно, кто в зоне наибольшего риска
16:12
"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу
16:01
У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО
15:32
Чехия и Молдова приняли радикальное решение в борьбе с коронавирусом
15:31
В Украине первая смерть от коронавируса Видео
15:25
Еще не капитуляция, но уже угроза: чем опасны прямые консультации Украины с ОРДЛО мнение
15:20
Украина закрывает границу: что решили в СНБО из-за коронавируса
15:06
"Не только Цой и Высоцкий": Ницой рассказала, какие "щупальца русского мира" грозят украинцам
14:50
Слух: Death Stranding стала огромным провалом для Sony в плане продаж
14:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
14:37
Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение
14:36
Без контакта: медики выявили новый шокирующий способ передачи китайского коронавируса
14:20
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
14:07
Не уберегли: Лукашенко подозревают в заболевании коронавирусом - СМИ
13:59
Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина Видео
13:56
Рябошапку на посту генпрокурора может заменить его заместитель: названо имя
13:42
Кернес сдался: в Харькове закроют детские сады и школы на карантин
13:41
Коронавирус - бактериологическая мировая война Азии против Европы? мнение
13:38
Бывший сотрудник Naughty Dog жестко раскритиковал работу над The Last of Us Part II
13:32
Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19
13:02
В еще одном городе Украины зафиксировали подозрение на коронавирус
13:02
На Донбассе закроют все пункты пропуска из-за коронавируса: кого не пустят Видео
13:00
Стало известно, куда улетел Порошенко вместо допроса в ГБР
12:47
"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии
12:39
СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony
12:37
Паника из-за Covid-19: украинцы массово отказываются от путевок на лето Видео
12:34
УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса
12:24
Coldplay - Trouble in Town снимался в Киеве Видео
12:20
В оккупированной "ДНР" Горловке бурная вспышка коронавируса - Аваков
12:10
Кандидат в нардепы обратилась к президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса
12:05
Последствия коронавируса: в Украину не приедут лидеры двух стран Видео
12:04
Первое сюжетное дополнение для мистической Control выйдет в марте
11:58
Бьют тревогу: в Минздраве захотели внеочередное заседание Рады из-за коронавируса
11:56
В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документ
11:45
Пятница, 13: кому грозит тяжелый день, и как уберечься
11:44
"Срочная самоизоляция": нардеп призвал закрыть границу из-за коронавируса
11:40
Из-за коронавируса два автобуса с украинцами застряли на границе со Словенией
11:35
Ухань по-украински: заболевшей коронавирусом в Радомышле все хуже, город закроют Видео
11:31
Когда пройдет Евровиденеи 2020 - организаторы меняют планы из-за коронавируса
11:12
"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке
11:11
Коронавирус в действии - Киркоров отменил концерты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять