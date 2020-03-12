В Украине закроют 170 пограничных пунктов: СМИ разузнали где и когда

Вероятно, КПП закроют сегодня в 22 часа / dpsu.gov.ua

С 12 марта и до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса в Украине объявлен карантин. В стране закроют большинство пограничных пунктов. В частности, из 219 КПП будут работать только 49.

Когда закроют пограничные пункты в Украине

Вероятнее всего контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями будут закрыты сегодня в 22 часа. Запрет продлится до 3 апреля. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на собственные источники в Кабмине. Официальной информации по этому поводу пока что нет.

Какие КПП в Украине будут закрыты

По данным издания, будут перекрыты все КПП на границе с Польшей, Беларусью, Венгрией, Молдовой и другими. Закроют также и пешие переходы в Шегинях и Раве Русской во Львовской области.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. То есть, Рада будет работать. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также правительство приняло решение ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

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Как сообщал Главред, 11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.