В Кабмине объяснили, почему в Украине заранее ввели коронавирусный карантин

Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинские власти ввела ограничительные / запретительные меры заранее, поскольку не хочет повторять ошибок правительств тех стран, где буйствует китайский коронавирус Covid-19.

С таким заявлением, в среду, 11 марта, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге после заседания Кабмина.

Читайте такжеВ ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире"Мы видим, как стремительно развивается ситуация в мире, в Италии, Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период. Да, мы действует немного скорее, чем действовали другие страны. Надеюсь, что население это оценит правильно, потому что мы хотим минимизировать последствия в отличие от других стран, которые начинали действовать поздно", - рассказал глава правительства.

Премьер Шмыгаль также отметил - Кабмин хочет сделать все возможное, чтобы китайский коронавирус проник на территорию Украины гораздо позже, чем в страны Европы. И, соответственно, защитить от Covid-19 максимальное число украинцев.

Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.