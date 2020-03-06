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Авгиевы конюшни: как Шмыгаль будет разгребать ошибки предшественников

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

6 марта 2020, 13:11

Если новое правительство будет продолжать политику старого, то это – путь к неизбежному дефолту.

Денис Шмыгаль
Экс-министр экономики рассказал, сумеет ли правительство Дениса Шмыгаля навести порядок в украинской экономике после того, что в ней натворила "соросятня" Гончарука / УНИАН

Срочная замена премьер-министра и большинства министров Кабмина по инициативе Зеленского всего через полгода после начала работы свидетельствует о политическом кризисе украинской власти. Речь может идти как о необходимости смены политики страны, особенно экономической политики, так и о переходе реальной власти к новым центрам политического влияния.

Пока нет оснований ожидать, что новое правительство Шмыгаля собирается исправлять ошибки команды Гончарука, а не повторять и усугублять их. Иначе бы новый премьер-министр, выступая в Раде, сделал бы заявление о наличии таких ошибок и объяснил, чем экономическая политика нового правительства будет отличаться от старой. А вот в речи президента содержалась критика Кабмина Гончарука, но при этом он заявил, что это было чуть ли не лучшее правительство за все время существования Украины. Он четко намекал на политические, а не на экономические причины смены Кабмина.

Мое впечатление: новая команда едва ли понимает, что было сделано не так их предшественниками, и у нее пока нет своей программы. Потому, прежде всего, от правительства Шмыгаля будет требоваться внятное определение политики. У Гончарука де-факто не было ни экономической программы, ни объективной оценки ситуации с украинской экономикой, и мы увидели, чем все обернулось.

Читайте такжеУкраинская политика превраилась в "Свадьбу в Малиновке"Да, бюджет Украины не выполняется, новоназначенный премьер сразу заявил, что его нужно пересматривать. Но – как? Что имеется в виду - проведение секвестра и сокращение расходов? Об этом он не сказал. Также Шмыгаль заявил, что нужно повышать пенсии пенсионерам, что непроведенная 1 марта индексация – это неправильно, так как индексация предусмотрена законодательством. Но при этом он ничего не сказал об источниках средств.

При этом и президент, и вновь назначенный премьер ставят в заслугу команде Гончарука сильную гривну, которая повысила свой курс. То есть они не понимают, что именно ошибочная макроэкономическая политика, которая способствовала усилению гривны, также привела и к падению промышленного производства, сокращению украинского экспорта и стимулировала импорт. Эта же политика привела к падению доходов бюджета и бюджетному кризису, росту задолженностей по зарплатам в Украине при сверхдоходах международных финансовых спекулянтов, вложившихся в пирамиду ОВГЗ за счет украинского бюджета и т.д.

Ни президент, ни новый премьер не понимают макроэкономики и не видят взаимосвязей основных макропоказателей! Когда они говорят, что крепкая гривна – это хорошо, а все названное выше – плохо, они не понимают, что все эти проблемы макроэкономического плана являются как раз результатом искусственного и ошибочного укрепления гривны. Здесь, конечно, велика роль Нацбанка, но о политике Нацбанка пока тоже не говорится ни слова.

Пока ясно одно: грамотных экономистов в правительстве пока не видно - нет министра экономического развития, нет министра аграрной политики, нет вице-премьера по промышленности и оборонному комплексу.

Все это свидетельствует о том, что решение о смене кадрового состава Кабинета министров опять не было основательно продуманным и, скорее всего, было политическим, связанным с озабоченностью президента Зеленского быстрым падением собственного рейтинга.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

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