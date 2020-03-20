Первый штраф за нарушение карантина: киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен

Женщине предстоит выплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение карантина / Страна

Первое судебное решение в связи с нарушением карантина вынес Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщает пресс-служба райсуда, жительница столицы призвана виновной в связи с продажей продуктов питания в неустановленном месте.

В решении инстанции указано, что своими действиями женщина нарушила санитарно-противоэпидемические правила во время карантина.

В рамках следствия иевлянку обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд постановил признать ее виновной и вынес наказание – штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины заключило договор с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Как ранее сообщал Главред, всеукраинский карантин из-за китайского кооронавируса могут продлить до 16 апреля - в случае необходимости.