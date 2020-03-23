Границу – на замок: украинцам запретили покидать страну

Украинским туристам запрещено покидать территорию страны / Госпогранслужба

С 12.00 вторника, 24 марта, украинцам запрещено покидать территорию страны с целью туризма.

О соответствующем решении Кабинета министров сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт Борисполь. С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - написал глава Мининфраструктуры.

Криклий добавил, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

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Напомним, в связи с распространением в мире коронавируса в Украину из-за границы уже вернули 59 494 украинца. При этом 152 украинца находятся на карантине в других странах, а 16 граждан Украины проходят лечение за рубежом.