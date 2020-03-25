Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: эксперт дала прогноз

Когда и как будет развиваться эпидемия COVID-19 - это вопрос времени / УНИАН

Украина находится в самом начале эпидемии коронавируса COVID-19, поэтому спада заражений можно ждать еще не скоро. Такое мнение высказала вирусолог и доктор наук Алла Мироненко, которая ранее назвала карантин в Украине правильной тактикой.

По ее словам, вирус получил больше возможностей для распространения, когда в Украину начали массово возвращаться заробитчане.

"Пока что у нас все довольно спокойно. Ну, когда стали возвращаться наши гастарбайтеры, занос в страну все равно пошел. Но люди так или иначе ездят, общаются. Сейчас это прекращено по максимуму, но это же ненормальный жизненный процесс. Поэтому вопрос времени, когда и как будет развиваться эпидемия", - сказала Мироненко в интервью НВ.

Украине нужно будет еще пережить пик заболеваний коронавирусом, который еще не достигнут. А потом число заражений пойдет на спад.

"Сейчас я бы сказала: мы находимся на самом начале подъема заболеваемости. А любая эпидемия имеет закономерность. Есть начало, есть подъем, потом пик, а потом спад. То есть вот до спада нам еще далеко", - резюмировала эксперт.

Напомним, по состоянию на 7 часов утра среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировали 113 случаев заболевания коронавирусом. По данным ГосЧС, COVID-19 проник в 13 областей и город Киев.

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Как сообщал Главред, вирусолог и доктор наук Алла Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.

Кроме того Мироненко высказала надежду, что летом COVID-19 даст украинцам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а в холодное время года - респираторные. Вирусолог считает, что летом будут случаи заболевания коронавирусом, но массовости не будет.