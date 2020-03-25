УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться

25 марта 2020, 10:53

Алла Мироненко советует максимально сократить общение детей с дедушками и бабушками.

коронавирус,Украина
Украина находится на начальной стадии эпидемии COVID-19/ УНИАН

Украину атаковал коронавирус COVID-19. Китайская зараза проникла уже в 13 областей и город Киев. По состоянию на 25 марта заражены 113 человек и зафиксированы четыре смерти.

По словам вирусолога и доктора наук Аллы Мироненко, Украина находится в самом начале эпидемии, впереди – пик заболеваний, а лишь потом ожидается спад. Таким образом, число инфицированных неизбежно возрастет.  В связи с этим нужно обратить внимание на так называемых "суперносителей" коронавируса – то есть людей, которые  инфицированы, но не имеют признаков заболевания, но при этом способны заразить многих.

"По данным китайских коллег, такими "суперносителями" оказываются дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни", - сказала Мироненко в интервью НВ.

Что касается взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявлена теми или иными симптомами.

Вирусолог отметила, что на сегодня критически важно сократить общение детей с дедушками и бабушками. Так как именно пожилые люди находятся в группе риска.

При этом вирусолог опровергла мнение о том, что чем меньше человек получил вируса, тем легче будет протекать болезнь. По ее словам, термин "вирусная нагрузка" больше применим к инфекциям крови, таким как ВИЧ или гепатит.

"Вряд ли корректно оперировать им (термином "вирусная нагрузка", - ред.) относительно воздушно-капельных инфекций, смывы бронхов или мазки из носоглотки нестабильны. И предположение, что если меньше вируса получил - болеешь легче, не всегда оправдано. Да, доза возбудителя может обусловливать тяжесть течения болезни. Но не у всех. Чаще всего тяжесть течения болезни обусловлена ​​реакцией иммунной системы человека. Это индивидуальный процесс", - резюмировала эксперт.

Читайте такжеКоронавирус: на Тернопольщине зафиксировали новую смерть от Covid-19

Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем. 

Алла Мироненко коронавирус коронавирус в Украине эпидемия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:02
Коронавирус - лучшее, что могло произойти с Украиной
10:53
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
10:19
Украинский карантин - это карго-культ из говна и палок мнение
10:15
Коронавирус: на Тернопольщине зафиксировали новую смерть от Covid-19
10:13
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
10:13
Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: эксперт дала прогноз
09:45
Цена на нефть: что творится на мировых рынках
09:44
Курс доллара резко сдал назад: сколько стоит валюта в Украине
09:40
"Температура в два раза выше": когда Киев ждет тепло Фото Видео
09:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
09:09
Коронавирус в Украине: известны последние данные о числе зараженных
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 марта: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
08:59
Бизнес во время карантина: на Киевщине полиция накрыла цех по производству антисептика
08:48
Готова ли Украина к коронавирусу: вирусолог назвала главную проблему
08:27
Крах украинской медицины в разгар эпидемии мнение
08:23
В России - угроза цунами после мощного землетрясения: людей эвакуируют Видео
07:39
Карантин в Украине: эксперт рассказала, можно ли выходить на улицу и стоит ли мыть продукты с мылом
07:21
Почему весь мир теперь должен равняться на Китай мнение
07:07
Украинцам не "светит" вакцина от коронавируса: вирусолог рассказала, что делать
07:00
СМИ рассказали, на какой день перенесли внеочередное заседание Рады
06:51
Из-за пандемии коронавируса крах ждет Украину и весь мир мнение
06:40
Как подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу Видео
06:34
"Не стыдно?": жена Позитива сверкнула грудью на откровенном фото
06:26
Мужские стрижки 2020 – в моде стрижка полька из 70-х или квифф: фото Фото
06:00
Когда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать Видео
05:40
Комаровский дал советы Зеленскому насчет коронавируса Видео
05:22
Задний ход: эксперт рассказала, как правильно выбирать и применять анальную пробку
05:08
В моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фото Фото
05:07
Психологи рассказали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом
04:44
З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні
04:22
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
04:00
Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки
03:30
Названы лучшие бытовые способы убить коронавирус
03:08
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
02:51
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
02:29
В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений
02:22
Экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на симптомы коронавируса
02:04
Эксперт объяснил, почему падает гривна
01:52
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
01:38
"Титюшки вывалила": Дуа Липа показала грудь в прозрачном белье и завела стоячими сосками Видео
01:32
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
01:04
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
00:48
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
00:33
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
00:19
25 марта – какой сегодня праздник: с Днем СБУ и Феофанов день Видео
24 марта, вторник
23:59
В Украине умер выдающийся оперный певец
23:57
Кабмин тормозит: Рада перенесла внеочередное заседание
23:31
Хантавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
23:28
В Киеве зафиксировали новые случаи беспощадного вируса - подробности
22:56
Смертей от коронавируса может быть пять: на Прикарпатье умирают люди с пневмонией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять