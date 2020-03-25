Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться

Украина находится на начальной стадии эпидемии COVID-19/ УНИАН

Украину атаковал коронавирус COVID-19. Китайская зараза проникла уже в 13 областей и город Киев. По состоянию на 25 марта заражены 113 человек и зафиксированы четыре смерти.

По словам вирусолога и доктора наук Аллы Мироненко, Украина находится в самом начале эпидемии, впереди – пик заболеваний, а лишь потом ожидается спад. Таким образом, число инфицированных неизбежно возрастет. В связи с этим нужно обратить внимание на так называемых "суперносителей" коронавируса – то есть людей, которые инфицированы, но не имеют признаков заболевания, но при этом способны заразить многих.

"По данным китайских коллег, такими "суперносителями" оказываются дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни", - сказала Мироненко в интервью НВ.

Что касается взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявлена теми или иными симптомами.

Вирусолог отметила, что на сегодня критически важно сократить общение детей с дедушками и бабушками. Так как именно пожилые люди находятся в группе риска.

При этом вирусолог опровергла мнение о том, что чем меньше человек получил вируса, тем легче будет протекать болезнь. По ее словам, термин "вирусная нагрузка" больше применим к инфекциям крови, таким как ВИЧ или гепатит.

"Вряд ли корректно оперировать им (термином "вирусная нагрузка", - ред.) относительно воздушно-капельных инфекций, смывы бронхов или мазки из носоглотки нестабильны. И предположение, что если меньше вируса получил - болеешь легче, не всегда оправдано. Да, доза возбудителя может обусловливать тяжесть течения болезни. Но не у всех. Чаще всего тяжесть течения болезни обусловлена ​​реакцией иммунной системы человека. Это индивидуальный процесс", - резюмировала эксперт.

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Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.