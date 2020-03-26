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"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19

26 марта 2020, 05:28

Коронавирус может мутировать в легкие формы и стать сезонным заболеванием, считает Алла Мироненко.

Пациент, Коронавирус
При отсутствии вакцины есть только один путь – переболеть коронавирусом / Reuters

Украина должна быть готова к тому, что осенью ситуация с коронавирусом  COVID-19, который заразил уже более ста человек в стране, может снова обостриться. Об этом заявила вирусолог и доктор наук Алла Мироненко.

"Могу предположить только, что все-таки сезонность заболевания будет налицо. До теплого времени года мы с карантином дотянем. Летом будет передышка, а к осени мы должны быть готовы к тому, что у нас ситуация может снова обостриться. Ведь то, что мы спрятались, нас не спасет", - сказала врач в интервью НВ.

Мироненко считает, что при отсутствии вакцины есть только один путь – переболеть и таким образом получить иммунитет. При этом если пик заражений коронавирусом перенесется на осень, важно, чтобы пожилые люди болели под качественным контролем и не повально.  

Читайте такжеКарантин в Украине: эксперт рассказала, можно ли выходить на улицу и стоит ли мыть продукты с мыломВирусолог добавила, что в среднем эпидемии развиваются по такому сценарию, что им нужно примерно два года, чтобы обойти мир. При этом в зависимости от сезонности, волны заболевания в разных полушариях могут чередоваться.

"Далее есть два выхода. Или он (коронавирус, - ред), заразив большое количество людей, становится более адаптированным к организму и не вызывает значительного количества тяжелых форм, или исчезает, поскольку его жертвы из-за острого течения болезни не успевают распространять вирус в популяции. Скорее всего, коронавирус идет по первому пути. А если так, то, мутировав в легкие формы, он закрепится в популяции и приобретет, например, сезонный характер", - отметила эксперт.

Как сообщал Главред, ранее вирусолог Алла Мироненко рассказала, кто такие "суперносители" коронавируса. Также она заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По словам эксперта, проблема Украины не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.

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