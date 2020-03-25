"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня

Арсен Аваков / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков рекомендовал украинцам вернуться на родину в течение двух последующих дней, поскольку будет принято решение о закрытии авиационного и железнодорожного сообщений в связи с эпидемией коронавируса в стране.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

По словам министра, 27 марта соберется комиссия по чрезвычайным делам огласит все детали.

Аваков подчеркнул, что в ближайшие два дня каждый гражданин Украины сможет беспрепятственно попасть на территорию страны - пункт пропуска пешком или на автомобиле.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения – Ред), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", – заявил Аваков.

Напомним, во время пандемии опасного коронавируса в Министерстве внутренних дел приняли решение о принудительной госпитализации больных.

Как ранее сообщалось, самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой опасного китайского коронавируса COVID-19 могут начать контролировать с помощью данных мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.