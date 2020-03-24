Режим ЧС в Киеве: СМИ узнали о проблемах при перевозке "избранных"

В Киеве во время перевозки "избранных" возникли проблемы, выяснили журналисты / Скриншот

В Дарницком районе Киева в общественном транспорте, который во время режима чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса перевозит людей только по спецпропускам, возникли проблемы.

Возле станции метро Черниговская с самого утра появились очереди, большинство людей были в масках, право на проезд на входе в троллейбусы проверяли полицейские, сообщил корреспондент Obozrevatel.

По его данным, одна из пассажирок пожаловалась, что после входа в троллейбус кондуктор потребовала оплатить проезд, несмотря на наличие спецпропуска. Спецпропуск свидетельствует о том, что за своего сотрудника уже заплатила компания.

В Дарницком районе на остальных маршрутах общественного транспорта была спокойная обстановка. На остановке было до пяти человек, не наблюдалась давка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Киеве и в ряде областей Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. В столице с 22 марта общественный транспорт начал по спецпропускам перевозить сотрудников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.