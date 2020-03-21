Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта

Транспорт в Киеве будет курсировать по новому маршруту / УНИАН

С воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. На такие меры власти столицы пошли из-за распространения коронавируса.

В связи с этим, КГГА опубликовала схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров на время карантина.

Транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Поэтому пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверении личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м. "Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - зал. вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Карта движения транспорта в Киеве во время пандемии коронавируса / пресс-служба КГГА

Коронавирус в Киеве

Как ранее заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментарии под своим сообщением в Facebook по поводу ужесточения карантина.

Также напомним, в Киеве по состоянию на вечер 21 марта было подтверждено 7 новых случаев коронавируса.