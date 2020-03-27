Эксперт предупредил о страшном последствии карантина в Украине

Карантин в Украине может привести к разгулу криминала / УНИАН

Продление карантина в Украине из-за коронавируса COVID-19 может обернуться для страны не только существенным ухудшением экономической ситуации, но и дать возможность для разгула криминала. Такое мнение высказал президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности Сергей Шабовта.

Криминогенная ситуация в Украине меняется уже сейчас. А поскольку у более чем половины населения страны сбережения закончатся уже через месяц, ожидать ее ухудшения совершенно справедливо.

"Нужно понимать, что обострение нищеты, озлобленность определенного слоя украинского населения уже стали мотиватором того, что происходят и будут происходить грабежи и нападения", - сказал Шабовта в комментарии Главреду.

Эксперт озвучил еще одну важную проблему – преступления будут происходить под прикрытием коронавируса, а идентифицировать лицо, закрытое маской, крайне сложно.

По словам Шабовты, карантин и возможный комендантский час - это не панацея в отношении преступного мира.

"Законопослушные люди будут выполнять и соблюдать режим, который для преступников не является ограничением, а растянутые силы и средства Нацполиции, патрульной полиции не безграничны и малоэффективны (...) Сейчас людей все же надо приучать к мысли, что перемещаясь со своим кошельком или сумкой с продуктами, надо быть очень внимательными, чтобы не оказаться жертвой ситуации, в которой вы окажетесь один", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

По данным социологов, в условиях крайне жесткого карантина из-за коронавируса, у 57% украинцев закончатся накопленные деньги на жизнь через четыре недели либо меньше.