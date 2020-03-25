Продление карантина: украинцы рассказали, на сколько им хватит накопленных денег

Социологи спросили у украинцев, на сколько им хватит отложенных денег / УНИАН

В условиях крайне жесткого карантина из-за коронавируса, у 57% украинцев закончатся накопленные деньги на жизнь через четыре недели либо меньше.

Соответствующее сообщение опубликовали социологи из исследовательской компании Градус.

6,9% украинцев-респондентов ответили, что денег им хватит на несколько дней либо меньше; 12% ответили, что денег хватит ровно на неделю, 5,7% - на три недели, 16,8% - на две недели, ва 15,5% - на четыре недели либо меньше.

Больше чем на полгода имеют сбережений 4,3% украинцев, а ровно на полгода - 2%.

Напомним, ранее социологи из КМИС провели опрос, в результате которого выяснили, сколько украинцев поддерживают использование самых жестких методов в борьбе с китайским коронавирусом Covid-19.