УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина

Сергей Шабовта

Президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности

26 марта 2020, 08:51

Загнать всех по квартирам - это не значит решить проблемы бытового и экономического характера. И опыт всех комендантских часов показывал, что в отношении преступного мира это не панацея

полиция, маска, коронавирус
В случае ухудшения криминогенной ситуации сил полиции может не хватить / УНИАН

Кабмин продлил действие карантина до 24 апреля. Учитывая это, эксперты утверждают, что у более чем половины населения страны сбережения закончатся уже через месяц. И это обстоятельство дает основания для разгула криминала в стране.

К сожалению, по мнению профессиональных экспертов, криминогенная ситуация меняется уже сейчас. И, безусловно, нужно понимать, что обострение нищеты, озлобленность определенного слоя украинского населения уже стало мотиватором того, что происходят и будут происходить грабежи и нападения.

Более того, они будут проходить под прикрытием коронавируса, так как лицо, закрытое маской крайне сложно идентифицировать. Полиция абсолютно бездумно заняла позицию сокрытия этой ситуации от общества. Сейчас силы полиции брошены на показушные выступления в виде рейдов по общественному транспорту и прочие. 

Потому ожидать ухудшения криминогенной ситуации абсолютно справедливо. И ожидания эти достаточно тревожные. Общество крайне поляризовано с точки зрения экономического статуса и людей, недовольных организационными решениями властей в плане чрезвычайной ситуации.

Усугубляет ситуацию и то, что, например, в Киеве в распоряжении КГГА не была предусмотрена возможность получения проездных билетов для перемещения сотрудников охранных фирм. И это при том, что киевский регион обслуживает около 1600 охранных компаний и огромное количество объектов государственной и частной собственности сдаются на негосударственные пульты, огромное количество людей несет вахту на постах физической охраны, но эта категория просто не была учтена. Но не удивлюсь, если власть это делает специально, поскольку пытается многие типичные для охранных компаний усилия подменить "муниципальной вартой", которая законодательно нигде и никак не регламентируется. 

Читайте также"Поздно всралЫсь, начнут бить витрины": продление карантина ошарашило украинцевМы стоим на стыке алчности чиновников и безопасности простых людей. Сама правоохранительная система не обеспокоена этой проблемой, зато рассуждает о комендантском часе для населения. Но загнать всех по квартирам - это не значит решить проблемы бытового и экономического характера. Опыт всех комендантских часов советского периода, тяжелых послевоенных лет показывал, что в отношении преступного мира это не панацея. Законопослушные люди будут выполнять и соблюдать режим, который для преступников не является ограничением, а растянутые силы и средства Нацполиции, патрульной полиции не безграничны и малоэффективны. 

Если же преступность приобретет массовый характер, общество может пойти по примеру 2014 года, когда люди снова начнут самоорганизовываться, а в единичных случаях даже проводить суды Линча над преступниками, захваченными на месте.

Однако сейчас людей все же надо приучать к мысли, что перемещаясь со своим кошельком или сумкой с продуктами, надо быть очень внимательными, чтобы не оказаться жертвой ситуации, в которой вы окажетесь один.

Сергей Шабовта, президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:51
"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина
08:45
"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО
08:20
Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону
07:45
Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
07:38
Украинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элиты мнение
07:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 марта: любовный сюрприз и улыбка удачи
07:04
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта
06:37
Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику мнение
06:26
"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото
06:25
Мода 2020: как выбрать модные джинсы, которые стройнят фигуру - фото Фото
06:06
День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф
05:54
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
05:29
Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы
05:28
"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19
05:13
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
05:02
"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото Фото
04:46
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
04:33
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
04:06
"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову
03:40
Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина
03:20
Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина
02:52
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
02:31
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
02:03
Складки между ног - Анастасия Волочкова засветилась на интимном фото
02:02
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
01:37
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
01:11
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
00:55
Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса
00:31
Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved
00:19
26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии Видео
25 марта, среда
23:58
"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье Фото Видео
23:56
Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса
23:28
"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня Видео
23:16
"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением Видео
22:49
Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27
22:21
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
22:20
Церкви оцепят патрули: Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома
22:19
Пятая смерть от жуткой хвори в Украине - первые подробности
22:15
Порнозвезда-француженка показала шикарное тело на пикантных фото Фото
22:02
Очень странные дела 4 сезон переносятся - когда выйдет сериал
21:55
Противовирусный напиток: какая ягода повышает иммунитет
21:24
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
21:11
В Украине вновь возросло число зараженных коронавирусом
21:04
Журналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснение Видео
21:03
Лев Лещенко попал в реанимацию - в каком состоянии певец
20:44
Стоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации
20:28
Звезду Marvel обвинили во вранье о заражении коронавирусом
20:20
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
20:09
Непобедимый коронавирус: Аваков припугнул принудительной госпитализацией
20:01
No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять