"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина

В случае ухудшения криминогенной ситуации сил полиции может не хватить / УНИАН

​Кабмин продлил действие карантина до 24 апреля. Учитывая это, эксперты утверждают, что у более чем половины населения страны сбережения закончатся уже через месяц. И это обстоятельство дает основания для разгула криминала в стране.

К сожалению, по мнению профессиональных экспертов, криминогенная ситуация меняется уже сейчас. И, безусловно, нужно понимать, что обострение нищеты, озлобленность определенного слоя украинского населения уже стало мотиватором того, что происходят и будут происходить грабежи и нападения.

Более того, они будут проходить под прикрытием коронавируса, так как лицо, закрытое маской крайне сложно идентифицировать. Полиция абсолютно бездумно заняла позицию сокрытия этой ситуации от общества. Сейчас силы полиции брошены на показушные выступления в виде рейдов по общественному транспорту и прочие.

Потому ожидать ухудшения криминогенной ситуации абсолютно справедливо. И ожидания эти достаточно тревожные. Общество крайне поляризовано с точки зрения экономического статуса и людей, недовольных организационными решениями властей в плане чрезвычайной ситуации.

Усугубляет ситуацию и то, что, например, в Киеве в распоряжении КГГА не была предусмотрена возможность получения проездных билетов для перемещения сотрудников охранных фирм. И это при том, что киевский регион обслуживает около 1600 охранных компаний и огромное количество объектов государственной и частной собственности сдаются на негосударственные пульты, огромное количество людей несет вахту на постах физической охраны, но эта категория просто не была учтена. Но не удивлюсь, если власть это делает специально, поскольку пытается многие типичные для охранных компаний усилия подменить "муниципальной вартой", которая законодательно нигде и никак не регламентируется.

Читайте также"Поздно всралЫсь, начнут бить витрины": продление карантина ошарашило украинцевМы стоим на стыке алчности чиновников и безопасности простых людей. Сама правоохранительная система не обеспокоена этой проблемой, зато рассуждает о комендантском часе для населения. Но загнать всех по квартирам - это не значит решить проблемы бытового и экономического характера. Опыт всех комендантских часов советского периода, тяжелых послевоенных лет показывал, что в отношении преступного мира это не панацея. Законопослушные люди будут выполнять и соблюдать режим, который для преступников не является ограничением, а растянутые силы и средства Нацполиции, патрульной полиции не безграничны и малоэффективны.

Если же преступность приобретет массовый характер, общество может пойти по примеру 2014 года, когда люди снова начнут самоорганизовываться, а в единичных случаях даже проводить суды Линча над преступниками, захваченными на месте.

Однако сейчас людей все же надо приучать к мысли, что перемещаясь со своим кошельком или сумкой с продуктами, надо быть очень внимательными, чтобы не оказаться жертвой ситуации, в которой вы окажетесь один.

Сергей Шабовта, президент Украинской ассоциации профессионалов безопасности, специально для Главреда