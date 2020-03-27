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Хуже, чем в Италии: инфекционист напугал прогнозом относительно ситуации с COVID-19 в Украине

27 марта 2020, 04:03

В стране полностью отключена противоэпидемическая система.

коронавирус,Украина
Система здравоохранения в Украине находится в разваливающемся состоянии / УНИАН

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов  дал неутешительный прогноз относительно того, как в Украине может развиваться ситуация с эпидемией коронавируса. В частности, эксперт не исключает, что в нашей стране все может сложиться еще хуже, чем в Италии.

По словам Аристова, Украина потеряла не только время. В нашей стране в очень разваливающемся состоянии находится система здравоохранения - у нас полностью отключена противоэпидемическая система.

"Хотел бы я ошибаться, но у нас все может быть еще хуже, чем в Италии (…) В части карантина государство действует правильно, но этим мы за счет бизнеса выиграем время. Вопрос в том, используем ли мы его правильно, или готовим медицинскую инфраструктуру к неизбежному пику заболеваемости", - сказал эксперт Главреду.

По его словам, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун делала ставку на децентрализацию системы здравоохранения. Соответственно, сейчас у правительства нет полной картины о том, какова реальная ситуация в больницах, так как не было ни одного аудита.

Читайте такжеКак подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулуАристов добавил, что в стране должны проходить ежедневные обучения медиков по отработке навыков, взаимодействия и тому подобного. Сейчас это происходит только в Днепропетровской области, во всех других областях подготовка происходит "на бумаге", то есть формально.

"Не хватает обеспеченности средствами индивидуальной защиты, медики не знают, как их надевать и снимать без риска. Это совсем не тот уровень подготовки, который, например, отрабатывают пожарные или военные", - считает эксперт.

Он провел параллель с ситуацией с корью: "Все спущено на низовую инициативу, и каждая больница вынуждена (так как их фактически бросили на произвол судьбы) искать аргументы, почему не они должны оказывать помощь".

Напомним, ранее Вадим Аристов заявлял, что в Украине во время пика эпидемии китайского коронавируса может потребоваться 64 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а в стране нашли около 4 тысяч, то есть только 6,5% от того количества, которое может потребоваться.

Как сообщал Главред, в Украине введен карантин и действует режим чрезвычайной ситуации. При этом число зараженных коронавирусом COVID-19 растет. 

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