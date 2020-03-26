Украина предложила России коронавирусный мир на Донбассе

Коронавирус на Донбассе / Фото УНИАН

Украина предложила Российской Федерации обеспечить перемирие на Донбассе. Отмечается, что причиной стало распространение коронавируса Covid-19.

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – рассказала народный депутат Слуги народа Ирину Верещук в комментарии Обозревателю.

При этом она указала, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете, чтобы открыть доступ медикам и позволить людям получать медицинскую помощь во время пандемии коронавируса.

Также Верещук подчеркнула, что "пока не видела реакции РФ" на предложение Киева.

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, никаких боевиков и их подписей ни на каком документе не было в Минске.