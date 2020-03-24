УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса

24 марта 2020, 17:12

Хайко Маас отметил, что ознакомился с отчетами по "народным республикам"

Донбасс
Донбасс / УНИАН

Германия призвала Российскую Федерации повлиять на боевиков на Донбассе. Причиной такого требования стали пытки в тюрьмах на оккупированных территориях.

"Конечно, мы коснулись конфликта на Востоке Украины, который длится уже слишком долго. Шесть лет назад состоялась нелегальная аннексия Крыма и Германия, так же как и в прошлом, дальше будет поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы будем поддерживать это и делать этот вклад. Я прочитал отчеты комиссии ООН по правам человека о том, что в так называемых "народных республиках" на востоке Украины узники систематически подвергаются пыткам", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

При этом немецкий дипломат заявил, что Германия резко осуждает подобное.

"Здесь надо разобраться быстро, в полной мере и также хотелось бы отметить, что Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине в большей степени, чем до этого, чтобы довести до конца, завершить этот конфликт", - подчеркнул Маас.

Как ранее сообщал Главред, украинские пленные, которые были освобождены в конце декабря 2019 года, поведали о жестких пытках, которые им устраивали боевики ОРДЛО.

Донбасс новости России новости Украины боевики пытки
Сейчас вы просматриваете новость «"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:14
И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс
17:12
"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса
17:09
Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов Видео
16:29
В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса Видео
16:23
Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light
16:02
В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи
16:02
Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей Видео
16:01
Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом
16:00
Службы и похороны: в Тернополськой области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса
16:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
15:36
Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео Видео
15:30
Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском
15:20
Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных
15:20
Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows
15:18
"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт Видео
15:02
Очередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли Видео
14:55
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
14:54
Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус
14:35
"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус Видео
14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
12:03
Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом Видео
12:02
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
12:01
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
11:52
СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса Видео
11:48
СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет Видео
11:46
Когда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогноз Видео
11:42
Украинцы должны побороть не эпидемию, а упырей во власти мнение
11:21
Карантин – всё: появились хорошие новости из Китая
11:20
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
11:18
Комаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус Видео
11:16
Уханьская зараза атакует украинцев за границей: в МИД шокировали цифрой Видео
11:10
Великая 2020: дата выхода, актеры и трейлер сериала Видео
11:00
Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать Видео
10:54
Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса
10:48
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как не сойти с ума
10:44
Из-за Ковид-19 пенсионеров в АТБ будут впускать в определенные часы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять