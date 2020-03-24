"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса

Донбасс / УНИАН

Германия призвала Российскую Федерации повлиять на боевиков на Донбассе. Причиной такого требования стали пытки в тюрьмах на оккупированных территориях.

"Конечно, мы коснулись конфликта на Востоке Украины, который длится уже слишком долго. Шесть лет назад состоялась нелегальная аннексия Крыма и Германия, так же как и в прошлом, дальше будет поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы будем поддерживать это и делать этот вклад. Я прочитал отчеты комиссии ООН по правам человека о том, что в так называемых "народных республиках" на востоке Украины узники систематически подвергаются пыткам", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

При этом немецкий дипломат заявил, что Германия резко осуждает подобное.

"Здесь надо разобраться быстро, в полной мере и также хотелось бы отметить, что Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине в большей степени, чем до этого, чтобы довести до конца, завершить этот конфликт", - подчеркнул Маас.

Как ранее сообщал Главред, украинские пленные, которые были освобождены в конце декабря 2019 года, поведали о жестких пытках, которые им устраивали боевики ОРДЛО.