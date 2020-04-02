Глава Госпогранслужбы назвал альтернативу карантину в Украине

Сергей Дейнеко высказался относительно карантина в Украине/ Пресс-служба ДПСУ

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что вместо того, чтобы вводить всеобщий карантин в Украине, можно было бы принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы.

В частности, Дейнеко напомнил, как эвакуировали украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

"Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не садить всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать", - сказал глава ГПСУ в интервью РБК-Украина.

При этом Дейнеко отметил, что безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться домой.

"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", - добавил он.

На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, Дейнеко ответил: "Конечно, это было бы лучше".

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил глава Госпрогранслужбы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля в правительстве опубликовали перечень гораздо более жестких мер в рамках карантина из-за коронавируса.