Ужесточение карантина: в Кабмине рассказали, что ждет украинцев

Уже в ближайшее время коронавирусный карантин в Украине будет крайне сильно ужесточен.
В правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса, который до 24 апреля будут действовать во всех пределах Украины.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кабмина.
Украинцам прямо запрещено:
а) пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;
б) собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
в) находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;
г) посещение парков и прочих зон отдыха, а также прибрежных зон - кроме выгула домашних животных одним лицом;
д) посещение спортивных и детских площадок;
е) проведение всех мероприятий с более чем десятью участниками
Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако несколькими часами ранее в Офисе президента Зеленского заявляли, что усиление карантинных мер начнется с 6 апреля.
Позднее ужесточение карантина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности он рассказал, что украинцев в возрасте старше 60 лет будут направлять на самоизоляцию.