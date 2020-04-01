Ужесточение карантина: в Кабмине рассказали, что ждет украинцев

Кабмин ужесточил карантин из-за коронавируса / УНИАН

В правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса, который до 24 апреля будут действовать во всех пределах Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кабмина.

Украинцам прямо запрещено:

а) пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;

б) собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

в) находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;

г) посещение парков и прочих зон отдыха, а также прибрежных зон - кроме выгула домашних животных одним лицом;

д) посещение спортивных и детских площадок;

е) проведение всех мероприятий с более чем десятью участниками

Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако несколькими часами ранее в Офисе президента Зеленского заявляли, что усиление карантинных мер начнется с 6 апреля.

Позднее ужесточение карантина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности он рассказал, что украинцев в возрасте старше 60 лет будут направлять на самоизоляцию.



