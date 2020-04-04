Зеленский пообещал на карантине избыток продуктов и дешевый бензин

Зеленский пообещал изобилие продуктов / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля на селекторном совещании обсудил с правительством важные направления работы экономического сектора, который намерены держать в стабильности во время карантина и эпидемии коронавируса в стране.

Как сообщает пресс-служба главы государства, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, правительство активно разрабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения.

"Государство должно заботиться о самых бедных. Это – наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые люди, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощи. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", – ответил премьеру Зеленский.

Читайте такжеОт 50% и выше: как в Украине на карантине подорожали продуктыВ Кабмине также отчитались, что провели переговоры с владельцами АЗС в связи с необоснованным повышением цен на топливо, пришли к консенсусу и стоимость топлива должна в ближайшее время снизиться. Также правительство проанализировало рост цен на некоторые товары продуктового сектора.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", – отметил Зеленский.

В правительстве поднимали вопрос возможности переориентации ряда производств для пошива многоразовых защитных костюмов. В частности, обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространения Covid-19 Кирилл Тимошенко заявил о разработке сценариев усиления карантина.

Как ранее сообщалось, Зеленский пообещал, что следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса самая сложная в Украине.