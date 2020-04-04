УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика

4 апреля 2020, 22:29

Денис Шмыгаль выложил инфографику, посвященную правилам во время карантина в Украине.

Медицинская маска
В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине в Украине / УНИАН

В Кабмине заявили, что ужесточение карантинных мер вызывало очень много вопросов как у СМИ, так и у простых украинцев. В связи с этим правительство предоставило гражданам четкие рекомендации и призвало их беспрекословно выполнять.

"Новые карантинные ограничения вызвали в СМИ и у украинцев много вопросов. Даем ответы на самые распространенные из них. Придерживайтесь рекомендаций. Берегите себя и будьте здоровы!" - написал Шмыгаль и прикрепил инфографику с пояснениями в Telegram.

Ранее Главред писал о том, что Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

В частности, до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

Кабинет Министров карантин в школах коронавирус в Украине новости Украины и мира Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:09
Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы
22:41
Девушка с собачкой Анастасия Зинченко снова попала в Ухане в зону карантина
22:29
В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика
22:10
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
22:06
В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет
21:42
Путинские наемники на Донбассе ранили местную жительницу - подробности
21:23
Украинцев ждет измерение температуры на въезде в Киев и в магазинах Фото
20:59
"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом Видео
20:37
В статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев
20:22
"Церемонии отменены": Кличко шокировал способом погребения умерших от коронавируса
20:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому решиться на любовный подвиг Видео
20:00
Комаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусом Видео
19:39
Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить
19:03
Зеленский пообещал на карантине избыток продуктов и дешевый бензин
18:56
В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, в небо подняли авиацию
18:33
В Полтаве покупатель бросил мелкие деньги кассиру в лицо: шокирующее видео Видео
18:31
В Минздраве пояснили, как правильно носить медицинскую маску
17:40
Кличко показал скромную палату инфицированного коронавирусом нардепа Шахова Видео
17:36
Дорогой карантин: в Украине резко подскочили цены в магазинах Фото
17:07
Штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина Видео
16:25
В Черновцах пошли на штурм магазинов накануне "комендантского часа"
16:21
Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать Видео
16:05
Астролог сказал, когда закончится пандемия коронавируса
15:36
Съел и заболел: инфекционист рассказал, можно ли подцепить "корону" через еду Видео
14:53
Нью-Йорк стал вторым Уханем, за сутки в США Ковид-19 убил рекордное число людей Видео
14:25
Как сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США Фото
14:19
"Дурдом, бл*дь": в Кривом Роге устроили ад в очереди за спецпропусками на транспорт Видео
14:00
Зараза повсюду: открыт неожиданный способ инфицирования коронавирусом
13:25
Конвульсии и помутнение сознания: в ВОЗ рассказали, кого не щадит коронавирус
12:56
Жесткий контроль: кому запретят выходить из дома из-за коронавируса
12:50
Святослав Вакарчук потерял отца: Иван Вакарчук умер
12:30
"Это катастрофа": медики рассказали, как голыми руками борются с коронавирусом Видео
12:25
"Растворится в воздухе": астролог предрек конец премьерства Шмыгаля
11:57
Вал тяжелобольных: в Минздраве ждут резкий скачок смертей от коронавируса
11:50
Медики массово увольняются из-за коронавируса мнение
11:39
Выбросьте это немедленно: врач назвал "друга" уханьской заразы, который есть у всех Видео
11:02
"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит" Видео
11:00
В моду вернулись дивные шелковые пижамы в стиле 90-х: фото Фото
10:30
Окрашивание волос дома: названы самые большие заблуждения
10:16
За один день эпидемии путинский режим окончательно потерял легитимность мнение
10:12
В Украине опять резко возросло количество заболевших коронавирусом Видео
09:36
В Ухане опасный коронавирус впервые нашли у кошек Видео
09:31
Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия мнение
08:45
Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили Видео
08:44
Почему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите" Видео
08:41
Россияне хотели сильного лидера, а получили дистрофичное фуфло мнение
08:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений Видео
08:05
В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов Видео
07:33
После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять