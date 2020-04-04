В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика

В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине в Украине / УНИАН

В Кабмине заявили, что ужесточение карантинных мер вызывало очень много вопросов как у СМИ, так и у простых украинцев. В связи с этим правительство предоставило гражданам четкие рекомендации и призвало их беспрекословно выполнять.

"Новые карантинные ограничения вызвали в СМИ и у украинцев много вопросов. Даем ответы на самые распространенные из них. Придерживайтесь рекомендаций. Берегите себя и будьте здоровы!" - написал Шмыгаль и прикрепил инфографику с пояснениями в Telegram.

Ранее Главред писал о том, что Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

В частности, до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.