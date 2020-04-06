Украинцы стали меньше разбиваться в автомобильных авариях

Из-за карантина в Украине уменьшилось количество ДТП / УНИАН

Карантин в Украине — это не только работа дома, маски для лица, разрушенные планы и запрет на прогулки в городе под страхом штрафа. Как оказалось, драконовские ограничительные меры поспособствовали уменьшению количества ДТП.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что за период введения карантина из-за коронавируса, количество ДТП сократилось на 63%.

"Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, Зеленский рассказал о самом важном моменте, который напрямую связан с карантином.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах", - подчеркнул гарант.

Читайте также"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафамиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно заботиться о самых бедных гражданах.

"Это – наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые люди, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощи. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", – заявил Зеленский в обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю в ходе совещания.