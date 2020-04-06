"Наедине с Богом": в гибели украинского блогера в России увидели мистику

Павел Петель погиб в ДТП/ Фото:Instagram/petelhouse

Подписчики известно украинского блогера Павла Петеля, который погиб в ДТП в Москве, утверждают, что он предвидел свою гибель, о чем свидетельствует его последний, будто прощальный пост.

"В эти длинные домашние пасхальные праздники — у нас появилась уникальная возможность стать лучшей версией самого себя. Перестать глупо бороться с итак идеальным миром и окружающими. Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя. Побыть наедине с Богом. Быть в тишине и безмолвии", — писал Павел в Instagram.

Блогер озвучил свои размышления о том, как изменился он и мир вокруг.

"Я начал раньше вставать, больше писать сказок и читать книги. Стал ценить простую вкусную еду, стал более осознанно относиться к тому сколько ем, когда и что… и главное — научился кушать в тишине, без интернета и (телевизора). А уборка в доме и планирование дел — это тоже искусство", — отмечал он.

Подписчики в комментариях выразили скорбь и высказали предположение, что Павел предчувствовал смерть, поскольку в последнее время будто учился жить по-другому.

У Петеля 26,8 тысяч подписчиков в Instagram и около десяти тысяч - на канале в YouTube.

Напомним, Петель родом из Днепра. Смертельная авария произошла в Подмосковье. На Симферопольском шоссе Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке.