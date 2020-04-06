Эпатажный блогер разбился в роковом ДТП в России – он родом из Днепра

Павел Петель погиб в ДТП / instagram.com/petelhouse

В России в роковом ДТП погиб эпатажный блогер Павел Петель – он остановил попутку, а ее водитель на бешеной скорости влетел в грузовик. Он родом из Днепра

По информации, смертельная авария произошла в Подмосковье. На Симферопольском шоссе Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке.

Половину салона просто срезало, Павел Петель сидел на переднем пассажирском сиденье – шансов выжить у него не было, он погиб на месте ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что Петель направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, которая оказалась роковой. Всего в автомобиле находились 4 человека - водитель и 2 пассажира погибли на месте. Ещё один человек выжил.

Добавим, что блогера искали двое суток, прежде чем его родные смогли установить, что он погиб в аварии в Подольске. Авария произошла 4 апреля, нашли его 6-го.

Блогера искали два дня / Instagram

Отметим, любую информацию о своей семье блогер тщательно скрывал. Известно только, что он из Украины, города Днепра.

К слову, Павел Петель в своем Инстаграм часто выставлял напоказ не только смелые фото в разных образах, но и свое тело. Свое последнее фото с голым торсом Павел Петель выложил в соцсеть 3 дня назад, и рассказал, что это не нарциссизм.

"Это неплохо - быть влюблённым в своё тело, это не нарциссизм. На самом деде это первый шаг к духовности" (Ошо) Здравствуйте, друзья. Новый день карантина принёс мне знания о новую практику: стою перед зеркалом и долго смотрю на себя: вижу любовь, принятие, звезды, вселенную, бесконечное счастье, блаженство, радость и творение Бога, вижу божественное в каждом человеке, животном, растении.... цветке. Происходит слияние со вселеной в единый поток. Как долго вы можете смотреть на себя с любовью в зеркало?", - подписал фото Павел Петель.

А 5 дней назад Павел Петель писал о том, что он хочет домой.

"Хочется уснуть и проснутся дома... Не все поймут эти слова. Покинув дом почти 15 лет назад, я все ещё на пути к своему домашнему очагу. Особенно в эти дни, так хочется побыть с близкими, родными... в своём тёплом родном доме. Все хорошо, все разворачиваемся как нужно", - высказался блогер и разместил фото своего кота, который тоже часто появлялся на его странице.

Петель известен своим участием в шоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде и с макияжем. Он также вел видеоблог на платформе YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

А это последнее видео Павла Петеля - он его записал 6 днйе назад.

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