Трагически погиб бывший нардеп – СМИ

Федор Шпиг погиб в ДТП, узнали журналисты / Информатор

Во вторник, 31 марта, трагически погиб бывший владелец банка Аваль, экс-нардеп – Федор Шпиг попал в ДТП и не выжил.

Шпиг ехал за рулем автомобиля Mercedes Benz GLS 350 и попал в аварию на трассе Киев – Чоп, сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники.

По его данным, экс-владелец Аваля двигался в сторону Житомира, смертельная авария произошла около 14:15.

"Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся…", – выяснило издание.

Собеседники добавили, что в ДТП погиб не только бывший владелец Аваля – погибла также пассажирка Mercedes, его мать, 1937 года рождения, Мария Шпиг. В результате аварии пострадала пассажирка иномарки Анна Волкова, 1952 года рождения, и была госпитализирована.

Федор Шпиг погиб в ДТП, узнали журналисты / УНИАН

Напомним, Федор Шпиг родился 30 января 1956 года в селе Кобыжча Бобровицкого района Черниговской области. Шпиг был кандидатом экономических наук, заслуженным экономистом Украины, народным депутатом Украины III, IV и V созывов.

Шпиг – кавалер ордена Ярослава Мудрого V степени, имел ордена За заслуги трех степеней. Женат, имеет двух сыновей.