Трагически погиб бывший нардеп – СМИ

Шпиг погиб сегодня днем, выяснили журналисты.
Во вторник, 31 марта, трагически погиб бывший владелец банка Аваль, экс-нардеп – Федор Шпиг попал в ДТП и не выжил.
Шпиг ехал за рулем автомобиля Mercedes Benz GLS 350 и попал в аварию на трассе Киев – Чоп, сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники.
По его данным, экс-владелец Аваля двигался в сторону Житомира, смертельная авария произошла около 14:15.
"Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся…", – выяснило издание.
Собеседники добавили, что в ДТП погиб не только бывший владелец Аваля – погибла также пассажирка Mercedes, его мать, 1937 года рождения, Мария Шпиг. В результате аварии пострадала пассажирка иномарки Анна Волкова, 1952 года рождения, и была госпитализирована.
Напомним, Федор Шпиг родился 30 января 1956 года в селе Кобыжча Бобровицкого района Черниговской области. Шпиг был кандидатом экономических наук, заслуженным экономистом Украины, народным депутатом Украины III, IV и V созывов.
Шпиг – кавалер ордена Ярослава Мудрого V степени, имел ордена За заслуги трех степеней. Женат, имеет двух сыновей.