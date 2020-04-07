Уроки по телевизору для 6 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

Украинские школьники смогут учиться дома несмотря на карантин

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн, который заработал из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, школьники смогут учиться онлайн. В частности, уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 6 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

украинский язык

математика

физические упражнения

география

Смотреть онлайн уроки 6 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 6 класс на неделю

Расписание уроков онлайн 6 класс на неделю

Отметим, что дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.