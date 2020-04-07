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Уроки по телевизору для 6 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

7 апреля 2020, 08:42

Во вторник учеников 6 классов ждут четыре урока.

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Украинские школьники смогут учиться дома несмотря на карантин

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн, который заработал из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, школьники смогут учиться онлайн. В частности, уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 6 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда. 

УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ  И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

  • украинский язык
  • математика
  • физические упражнения
  • география

Смотреть онлайн уроки 6 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн: 

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.  Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 6 класс на неделю

Расписание уроков онлайн 6 класс на неделю

Отметим, что дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае. 

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