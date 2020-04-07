Видео уроки для 10 класса на 7 апреля: расписание, онлайн трансляция

В Украине началось онлайн обучение школьников

В Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - школьники смогут учиться, не нарушая правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Занятия начались с 6 апреля и будут проходить по будням - с понедельника по пятницу. Начало уроков для всех классов - в 10 утра.

Посмотреть онлайн уроки по телевизору и узнать расписание для учеников 10 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 10 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

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Онлайн уроки 10 класс будет показывать UA:Первый . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 10 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс на неделю

Всеукраинская школа онлайн - расписание уроков 10 класс на неделю

Как сообщал Главред, во время карантина 40 педагогов из Киева станут учителями для всей Украины. Съемки уроков для онлайн трансляции проходят в Новопечерской школе столицы. В записях уроков также принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.

Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.