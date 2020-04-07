Первая смерть от Covid-19 в ВСУ: умерла сотрудница одной из частей

жертвой коронавируса стала сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области / штаб ООС

В понедельник, 6 апреля, от коронавируса умерла сотрудница одной из частей ВСУ в Ивано-Франковской области. Диагноз подтвердили уже после смерти, сообщает пресс-служба Генерального Штаба.

"Женщина с 20 марта находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ, 27 марта состояние ухудшилось, поэтому ее госпитализировали в районную больницу в городе Надворная", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как рассказали в пресс-службе, по состоянию на 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Сейчас на изоляции и самоизоляции находятся 87 военных.

Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что в ближайшие месяцы количество инфицированных COVID-19 начнет падать. По его словам, пик заражений в мире пока что еще не достигнут, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев заражения – подобная ситуация будет наблюдаться во всех странах через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые открыли чудо-препарат, который убивает коронавирус за 48 часов.