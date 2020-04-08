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"Ватный выб*ядок": в Луганской области разбили памятник бойцам-добровольцам

8 апреля 2020, 11:39

Памятник был восстановили совсем недавно – 28 марта.

Памятник был восстановили совсем недавно / Фейсбук Ю.Кушнира

В Старобельском районе Луганской области разрушили памятный знак в честь создания добровольческого батальона Айдар.

Вандал разбил стелу, установленную в селе Половинкино, при этом инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как рассказал в Facebook Юрий Кушнир, памятник был восстановили совсем недавно – 28 марта.

Пользователи в Сети возмутились нападению вандалов на памятник добровольцам:

"На дибу етова гондона нужно и разчленить", "Сволочь. Недоумок", "Мразь", "Найти и поломать точно так же", "Тварина", "Тут точно слів не підібрати,крім ... .. ... Якийсь п.... !", "Руки і ноги переламати ватному виблядку", "Вот так его голова по частям должна разлетьтся", "Відразу видно, Готувався ретельно. Він не один. Все це робиться цілеспрямовано та навмисно", "Скинусь на вознаграждение тому кто сдаст этого урода. Объявляем конкурс", - прокомментировали увиденное пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Полтаве разбили мемориальные доски погибшим героям АТО.

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