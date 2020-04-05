"Бумеранг догонит существо": в Полтаве разбили мемориальные доски погибшим героям АТО

Полиция отрабатывает видео с камер наблюдения / pl.npu.gov.ua

В ночь на воскресенье, 5 апреля, в Полтаве неизвестны вандалы разбили мемориальные доски погибшим героям АТО.

По данным и.о. городского головы Полтавы Александра Шамоты, вандалы снова сломали таблички участников АТО.

"Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения. Надеюсь, бумеранг хорошо догонит это существо", - заявил Шамота.

Представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что ночью разбиты две доски, которые не были антивандальными, а третью не разбили, потому что она была антивандальной. Сорвали только подставку для цветов.

/ pl.npu.gov.ua

Все доски были на зданиях в Киевском районе Полтавы.

/ pl.npu.gov.ua

Одна из разбитых досок - Сергею Лымарю, на фасаде гимназии №9 в Павленковском парке, другая - Мирославу Кабушке на фасаде школы № 18. Следует отметить, что мемориальные доски погибшему Лымарю вандалы разбивали уже не один раз, в том числе и на фасаде дома по адресу улица Алмазная, 9, где он жил.

До этого доски участникам АТО вандалы разбили 30 ноября прошлого года, когда разгромили Аллею памяти погибших бойцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище.