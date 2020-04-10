"Мишка Антарктический": педагог ответила на обвинения в ошибке

Юлия Набок-Бабенко рассказала о своей ошибке / Скриншот

Учительница Юлия Набок-Бабенко прокомментировала ошибку во время урока Всеукраинской школы онлайн.

По ее словам, показанное в эфире онлайн-школы письмо "антарктического медведя", которое бурно обсуждают в Сети, писала она сама.

"Я вам больше скажу: медведи и писать не умеют, да и в Фейсбук они вряд ли заходят. Я сама писала письмо, перед тем проверяла информацию и про Антарктический полуостров, и про белых медведей. Если люди посмотрят урок уже ради этого - я буду счастлива. Вместе с тем повторят члены предложения", - подчеркнула она в комментарии КП в Украине.

Вместе с тем ее коллеги обратили внимание на то, что ошибки у учителей будут появляться и дальше, ведь у проекта нет ни корректоров, ни редакторов.

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"У нас нет редакторов. Мы впервые видели запись уроков вместе с телезрителями. Поэтому может быть все, что угодно", - рассказала Набок-Бабенко.

В то же время из-за негативных комментариев в сети педагог не переживает. Говорит, что слов благодарности в свой адрес слышит намного больше.

Напомним, во время онлайн-урока по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. При этом в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове. В комментариях заметили, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.