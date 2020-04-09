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Антарктический Иван Грозный в Ливане: как онлайн-школа шокирует грубыми ляпами

9 апреля 2020, 16:58

Одна ошибка – это случайность, две – закономерность, три – тенденция, а четыре – решайте сами.

В онлайн-уроке перепутали Арктику с Антаркдидой / скриншот из видео

Всего лишь четыре дня украинские школьники смотрят онлайн-уроки, которые по задумке Минобразования должны спасти образовательный процесс в стране и поднять его на новый уровень, - как уже видно, какой приблизительно это будет уровень.

Каждый день грубые ошибки цвета нации в лице лучших учителей Украины вызывают в обществе резонанс.

Как так, учитель ошибся! – возмущаются одни. Все ошибаются, первый блин комом, - защищают их другие. Но, одна ошибка – это случайность, две – закономерность, три – тенденция, а четыре – решайте сами. Самое ужасное в этой истории то, как на эти грубые ляпы смотрят школьники. А в их глазах учителя теряют авторитет. В общем, онлайн-уроки терпят фиаско.

Вот самые яркие ошибки, которые уже допустили учителя. 

Перепутали Арктику с Антарктикой

В онлайн-уроке по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. В импровизированном классе присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове.

Проблема в том, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике. Мишки обитают на Северном полюсе, в Арктике, и не могут выжить в антарктических условиях.

Перепутали океаны

Во время очередного онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане.

На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.

Перепутали императоров

Ошибку допустили в онлайн-уроке по истории для 5 класса - учительница перепутала российских императоров.

Отметим, учительница перепутала российского императора Николая Первого с Николаем Вторым.

Она в кадре четко говорит о Николае Втором, а на слайде указано – Николай Первый.

"Ливанская война"

На уроке истории учительница не сумела отличить Ливонскую войну (1558-1583 гг.) Ивана Грозного против Ливонского же ордена от прошедшей спустя четыре столетия Ливанской войны 1982 года, когда Израиль провел военную операцию на территории Ливана. 

Ливонский орден, соответственно, стал "ливанским". 

30 – 2 =18

Урок онлайн по математике за 5 класс тоже вызвал вопросы к его качеству. Преподаватель допустила ошибку в элементарной формуле вычитания. Как видно на видео, вместо 28 на доске написано 18.

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Преподаватель КНУ Шевченко Дмитрий Номировский объясняет, в чем причина катастрофического количества ошибок:

"Несколько инсайдов про уроки на ТВ. Ошибки еще будут. И вероятно много. Это только первые ласточки пошли. А как иначе, если

  1. Учителей собрали в пожарном порядке, кого смогли найти. Без кастинга и проб. Большинство видят камеру первый раз в жизни.
  2. Учителя работают, пока во всяком случае, исключительно на своем энтузиазме, то есть даром.
  3. От основной работы в школе учителей никто не освобождал. А там, как вы знаете, свое дистанционное образование 24/7.
  4. Длительность проекта все время меняется. Вначале было 3 недели, потом 7, далее 8. Теперь, если не ошибаюсь, 10 недель. А каждое изменение – это изменения в планировании уроков. Это все, естественно, тоже на учителе.
  5. Сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учитель делает сам, без какой-либо помощи.
  6. Корректоров и редакторов, ответственных за проверку этих материалов, в проекте просто нет.
  7. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео не существует. Почему? А потому, что монтаж идет в ночь перед эфиром на ТВ. Говорят, что продакшн не успевает делать раньше. Подозреваю, что итоговое видео вообще никто не успевает смотреть – сразу в эфир.

Блогер Мирослав Олешко отмечает, что причина - деградация украинского образования последних 20 лет.

"Нет. То не ЗеШкола. То не Зеленский образование таким сделал.То оно таким было, долгие 20 лет. По старым программам, без тренингов для учителей, без обмена опытом с другими учителями из других стран. С маленькой зарплатой. Без стимула для учителей меняться, конкурировать, получать новые знания и делиться ими с учителями.Как может географии учить человек, который врядле выезжал из страны дальше Польши или Египта?

И наверное, должна была случится пандемия, чтобы политики (как вижу, оппозиционные) проснулись с критикой образования, которое до этого их устраивало. Треш на видеоуроках? То вы треша на обычных в школах наверное не видели ещё"

Напомним, ранее видеоурок Веукраинской школы онлайн, подготовленный Министерством образования и науки, закончился скандалом.

В частности, в названии ролика с уроком математики для пятого класса, который был размещен на YouTube-канале Минобразования, была пропущена буква "н".

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