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Когда Украина получит вакцину от COVID-19: эпидемиолог дал прогноз

11 апреля 2020, 08:47

Вакцина от коронавируса уже создана, но необходимо проверить, работает ли она.

коронавирус
Самый оптимистичный срок для появления вакцины - весна 2020 года / Фото Reuters

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал, сколько времени Украине придется ждать, пока страна получит вакцину от смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

По его словам, вакцина уже создана. Причем уже несколько даже заявлений от разных производителей о создании вакцины. Но вопрос в том, действует ли эта вакцина, формирует ли она долговременный иммунитет.

"Решить этот вопрос до лета точно не удастся. Для того, чтобы это понять, нужно провести вакцинацию определенного количества людей, а затем через шесть-девять месяцев проверить, болели ли они на Covid-19 или нет", - рассказал Курпита в интервью Главреду.

Врач прогнозирует, что даже при разработке эффективной вакцины от коронавируса, процесс ее проверки продлится примерно до марта следующего года.

"Я думаю, что самый оптимистичный срок для появления вакцины - весна следующего года, а летом 2021-го она уже может появиться и в Украине. К тому времени Украина пройдет две или три волны эпидемии коронавируса", - отметил  эпидемиолог.

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Напомним, ученые сообщили, что вскоре может начаться тестирование на людях вакцины от коронавируса. Однако до этого масштабное исследование вакцины от Ковид-19 на живом болезнетворном организме пройдет в Университета Кливленда (Австралия), а также в центре биологической безопасности в Нидерландах Viroclinics Xplore.

Исследования должны проводиться в специализированных учреждениях по биобезопасности, так как они используют живой вирус.

Ученые, участвующие в программе испытаний, утверждают, что тестирование вакцины от коронавируса на людях может начаться уже во второй половине 2020 года.

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