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Должен знать каждый: Комаровский перечислил аналоги парацетамола

11 апреля 2020, 18:55

Известный педиатр призвал не увлекаться противовирусными таблетками и принимать медикаменты лишь в случае острой необходимости.

Комаровский
Комаровский перечислил аналоги парацетамола / Скриншот

Во время пандемии жуткого коронавируса и объявленного в связи с этим карантина, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, какими препаратами запросто можно заменить парацетамол, если его невозможно найти в аптеках.

Как пишет в Сети доктор, такой вопрос ему задала украинка, которая работает фармацевтом. Женщина сообщила, что после новости, что ибупрофен при коронавирусе может быть опасен, а парацетамол эффективен, в аптеках раскупили этот препарат. В связи с дефицитом парацетамола она предлагает покупателям такие препараты, как "Флюколд", "Комбигрип", "Хелпис" в таблетках, поскольку в них также содержится парацетамол . Однако, по словам фармацевта, покупатели возмущаются и считают эти препараты малоэффективными.

Отвечая на вопрос, Комаровский подчеркнул, что комбинированное противопростудное лекарство можно выпить, если нет парацетамола в чистом виде. В таких препаратах, как правило, присутствует парацетамол и витамины.

Врач назвал аналоги парацетамола:

  • элинол,
  • калпол,
  • эфиралган,
  • панадол.

Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.

Также доктор призвал людей не увлекаться противопростудными препаратами и не принимать их без надобности.

Ранее Главред писал о том, что Комаровский заверил, что в глистах нет ничего особо страшного, люди сосуществуют с глистами десятки миллионов лет. Эксперт подчеркнул, что против паразитов, которые действительно опасные для жизни, есть огромное количество эффективных лекарств.

Напомним, до 80% населения планеты перенесет коронавирус бессимптомно, заявила известный украинский микробиолог и вирусолог Надежда Жолобак.

Евгений Комаровский Парацетамол коронавирус новости коронавирус в Украине
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