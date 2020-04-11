Должен знать каждый: Комаровский перечислил аналоги парацетамола

Известный педиатр призвал не увлекаться противовирусными таблетками и принимать медикаменты лишь в случае острой необходимости.
Во время пандемии жуткого коронавируса и объявленного в связи с этим карантина, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, какими препаратами запросто можно заменить парацетамол, если его невозможно найти в аптеках.
Как пишет в Сети доктор, такой вопрос ему задала украинка, которая работает фармацевтом. Женщина сообщила, что после новости, что ибупрофен при коронавирусе может быть опасен, а парацетамол эффективен, в аптеках раскупили этот препарат. В связи с дефицитом парацетамола она предлагает покупателям такие препараты, как "Флюколд", "Комбигрип", "Хелпис" в таблетках, поскольку в них также содержится парацетамол . Однако, по словам фармацевта, покупатели возмущаются и считают эти препараты малоэффективными.
Отвечая на вопрос, Комаровский подчеркнул, что комбинированное противопростудное лекарство можно выпить, если нет парацетамола в чистом виде. В таких препаратах, как правило, присутствует парацетамол и витамины.
Врач назвал аналоги парацетамола:
- элинол,
- калпол,
- эфиралган,
- панадол.
Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.
Также доктор призвал людей не увлекаться противопростудными препаратами и не принимать их без надобности.
Ранее Главред писал о том, что Комаровский заверил, что в глистах нет ничего особо страшного, люди сосуществуют с глистами десятки миллионов лет. Эксперт подчеркнул, что против паразитов, которые действительно опасные для жизни, есть огромное количество эффективных лекарств.
Напомним, до 80% населения планеты перенесет коронавирус бессимптомно, заявила известный украинский микробиолог и вирусолог Надежда Жолобак.