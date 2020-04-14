Эксперт рассказал, подешевеет ли в Украине бензин на заправках

Заправка / УНИАН

На украинских заправках продолжает дешеветь топливо - хотя и не так заметно, как то рекомендовал Антимонопольный комитет и как надеялись автолюбители. По словам экспертов, цены на бензин на отечественных АЗС пока продолжат снижаться.

"Текущие договоренности ОПЕК+ и стран G20 о сокращении добычи нефти практически бессмысленны. Во-первых, просто потому, что объем сокращения добычи на 15 млн баррелей, если брать в расчет заявление G20, не покрывает объем снизившегося потребления нефти в мире, которое оценивают в 25 млн баррелей в сутки. Даже после сокращения добычи на данную величину в мире останется избыток предложения", — заявил в комментарии порталу Факты аналитик Инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

По его мнению, цены на топливо на украинских заправках будут снижаться, но гораздо медленнее, чем в США.

"Что касается цен на топливо в Украине, то они, конечно, снизятся, но это не произойдет быстро, поскольку рынок топлива в стране не такой эластичный, как, например, в США", — подытожил Федоров.

Напомним, ранее в Украине крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили стоимость бензина и дизельного топлива в среднем на гривну за литр.

До того глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн дал оценку вероятных последствий уменьшения потребления топлива в Украине - по причине введенного в стране коронавирусного карантина.