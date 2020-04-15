Во Львове возле больницы произошел жуткий взрыв: мужчину убило на месте

Во Львове возле больницы произошел взрыв / скриншот полиция

В среду, 15 апреля, во Львове возле городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого умер один человек.

"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", - сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

По информации, смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью.

Отметим, правоохранители подтвердили взрыв возле городской больницы Львова, в результате которого погиб мужчина.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, спасательные подразделения туда не привлекались, поскольку взрыв не вызвал горения, также не были повреждены расположенные рядом здания.

По предварительным выводам, взорвался неизвестный предмет. Что именно - выясняют работники полиции.

Читайте такжеВ России прогремел жуткий взрыв на военном заводе, есть раненыеНапомним, ранее сообщалось, во вторник, 14 апреля, в Киеве прогремел взрыв на одной из электрических подстанций.

После этого начался мощный пожар, а в небо повалил густой, черный дым.

Авария произошла около станции метро Харьковская по адресу улица Ревуцкого, 40. На место уже прибыли спасатели.