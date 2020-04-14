Мощный хлопок и столб черного дыма: в Киеве взорвалась электроподстанция

Перед пожаром был слышен сильный взрыв.
Во вторник, 14 апреля, в Киеве прогремел взрыв на одной из электрических подстанций.
После этого начался мощный пожар, а в небо повалил густой, черный дым.
Авария произошла около станции метро Харьковская по адресу улица Ревуцкого, 40. На место уже прибыли спасатели.
"Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв", - говорится в сообщении Киев Оперативный.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать обесточивания.
В 11:57 спасатели локализовали пожар, и в 12:03 ликвидировали, причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в Соломенском районе среди жилых домов произошел пожар.